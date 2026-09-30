Seiferheld denuncia nuevo esquema de corrupción en la Municipalidad de Asunción

A pocos días de las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, Maximiliano Seiferheld, candidato a la Junta Municipal por la Alianza Juntos por Asunción (Lista 3, Opción 15), se presentó en el programa Mesa con EVP por ABC TV para exponer lo que calificó como una estructura de saqueo sistemático montada dentro del municipio.

Durante la entrevista, el joven postulante adelantó que en las próximas horas formalizará su cuarta denuncia penal ante el Ministerio Público, esta vez centrada en un negocio de gestores y recaudación paralela que opera a espaldas de los contribuyentes.

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Seiferheld recurrió de manera didáctica al tablero del juego El Banquero para explicar cómo funciona la burocracia dentro de la sede municipal. Según detalló, direcciones como la de Legalidad o Defensa al Consumidor deberían velar por el cumplimiento de las normas. Por otro lado, denunció que los ciudadanos y comerciantes son acorralados por “gestores” que supuestamente les ofrecen atajos ilegales a cambio de coimas, prometiendo solucionar expedientes “más barato”.

Este engranaje, según los cálculos presentados por el candidato, genera fugas de entre dos y tres millones de dólares mensuales que terminan directamente en los bolsillos de caudillos y dirigentes que buscan financiar campañas políticas.

Fuga de combustibles, “mafia del asfalto” y el uso del presupuesto

Seiferheld trajo a colación las anomalías registradas en la Dirección de Vialidad y señaló desvíos millonarios de insumos básicos para el mantenimiento de la capital. “Solamente en la parte de Vialidad tenemos comprobado que diariamente desaparecen unos 1.600 litros de combustible, además de la venta irregular de cemento y asfalto por montos que superan los 400 millones de guaraníes por transacción. En Aseo Urbano la historia es igual o peor”, aseveró con contundencia.

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Para el representante opositor, de cortarse de raíz estas “cajas paralelas” que sangran el presupuesto de la Comuna, la administración capitalina contaría con los recursos necesarios para ejecutar las reformas de infraestructura que demanda la ciudad y poner en marcha el programa de gobierno de la candidata a intendenta Soledad Núñez.

Seiferheld remarcó que el equipo de la Lista 3 es el único que encaró la campaña electoral promoviendo investigaciones concretas, las cuales ya arrojaron como saldo 25 sumarios administrativos y 5 imputaciones penales contra funcionarios implicados en irregularidades.

Denuncia “cargas de votos” en la ANR y el despliegue de 5.000 fiscalizadores

En otro tramo de la entrevista, el candidato abordó el panorama electoral que se vivirá en los locales de votación el próximo domingo 4 de octubre. Seiferheld lanzó acusaciones sobre el desarrollo de las pasadas internas del Partido Colorado, asegurando que los números de participación fueron inflados mediante artimañas de último momento, todo esto dijo que es según versión de otros excandidatos de ese partido.

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“Mínimo un 30% de los 130.000 votos que figuraron en las internas coloradas fueron cargados a última hora cuando las mesas se quedaron desiertas o fueron tomadas por los mismos integrantes. Los propios candidatos opositores que quedaron fuera de la lista de 24 en la ANR, me confirmaron cómo se dio esa práctica”, denunció.

No obstante, aseguró que para los comicios generales la oposición desplegará una brigada de 5.000 voluntarios firmes para el control del escrutinio en Asunción. “Ese día les puedo asegurar que la ANR no llega ni a 100.000 votos en la capital, porque no les vamos a dar margen para la trampa”, enfatizó.