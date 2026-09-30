Crimen en Eusebio Ayala: Policía revela los avances en la investigación

La investigación policial prosigue sobre el feminicidio registrado en el cementerio municipal de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, donde Rebeca Martínez Aricayé (28) fue asesinada a balazos y Carolina Raquel Aguilar (32) resultó gravemente herida tras ser embestidas, raptadas, torturadas y baleadas.

El principal sospechoso e identificado con orden de detención es Júnior Ramón Delvalle Almeida (28), oriundo de Caacupé, quien cuenta con un frondoso historial delictivo.

La orden de captura fue dictada por la fiscala de Eusebio Ayala, Norma Salinas, luego de que testigos clave prestaran declaración indagatoria tras aparecer en las imágenes de circuito cerrado de la fiesta a la que acudieron las víctimas.

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Declaraciones clave de los testigos

Ayer, dos jóvenes identificados como Lucas Núñez (19) y Juan Manuel Durañona (37) se entregaron voluntariamente ante el Ministerio Público y quedaron detenidos.

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Conforme a las declaraciones brindadas por ambos, ellos se encontraban acompañando a las dos mujeres en una jineteada cuando apareció en el lugar Junior Ramón Delvalle Almeida.

Aparentemente, Delvalle Almeida pretendía sentimentalmente a Rebeca Martínez Aricayé, quien ya lo había rechazado con anterioridad. Tras encarar a la joven, se generó una acalorada discusión, por lo que las mujeres decidieron retirarse del sitio a bordo de una motocicleta.

En el trayecto, una camioneta Toyota Fortuner blanca embistió al biciclo y, al caer al suelo, ambas fueron subidas a la fuerza al vehículo para ser llevadas hasta el cementerio, donde las golpearon brutalmente, las agredieron con arma blanca y finalmente fueron baleadas; luego los autores se dieron a la fuga.

Detalles brindados por el Departamento de Homicidios

El jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, comisario Abel Cantero, detalló cómo la comparecencia de los jóvenes permitió orientar la investigación hacia el principal sospechoso.

“Ayer en horas de la tarde surgieron datos muy importantes de estas dos personas, quienes informaron que en el lugar nuestros principales objetivos llegaron acompañados de esta persona, que es Júnior Delvalle”, explicó el comisario Cantero.

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Asimismo, confirmó que el sospechoso cuenta con requerimientos judiciales previos, como una orden de captura por tentativa de robo agravado.

Principal sospechoso estuvo con otros dos hombres

El comisario indicó que la presencia de Delvalle Almeida fue constatada mediante grabaciones del establecimiento.

Además, sostuvo que ahora buscan identificar a los demás sospechosos a quienes se los vio compartiendo en la jineteada con el principal objetivo y las víctimas.

“Júnior está en la grabación de la cámara del local bailable. Dicen que las personas (sospechosos) llegaron acompañadas de Júnior; quiere decir que son su entorno social, sus amigos. Nuestro objetivo ahora se enfoca en identificarlos, ver cuál es el relacionamiento con Júnior y si este tiene también relacionamiento con el hecho de homicidio”, dijo.

Filtración de la identidad del prófugo

El jefe policial expresó su preocupación respecto a la difusión pública del nombre del sospechoso antes de concretar las diligencias previstas para su localización.

“Ayer mismo nuestra idea era mantener la identidad de Júnior. Sin embargo, rápidamente, tomo estado público y hoy vemos el resultado de que ya dificulta un poco cualquier trabajo que podamos nosotros hacer al respecto, ya que él está advertido prácticamente de que nosotros lo estamos investigando”, manifestó.

Al ser consultado sobre las líneas de investigación y el trasfondo de lo sucedido, el comisario Cantero instó a la cautela hasta contar con el análisis técnico completo de las pruebas recolectadas en la escena del crimen y sus alrededores.

Sobre la identificación de los autores materiales del crimen, el jefe de Homicidios aseveró: “Estamos trabajando en ello. Yo creo que vamos a llegar muy pronto a tener la identidad de estas personas”.