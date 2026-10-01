Notas cambiadas y documentos vencidos: así el MEC registra títulos en Medicina

La fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), reveló en un informe preliminar, que sirve para comunicación de descargo, que el ente rector registró certificados de estudios con calificaciones contrapuestas para una misma alumna y avaló documentos sustentados en cédulas de admisión temporarias.

El informe de la Contraloría, al que ABC accedió en exclusiva, sistematiza un catálogo de deficiencias que abarcan desde vacíos normativos hasta la falta de controles cruzados entre el MEC y el Cones (Consejo Nacional de Educación Superior). A continuación, los detalles más relevantes del dictamen oficial que salpica al ente rector:

Las 8 irregularidades detectadas por la Contraloría

1. Posgrados a distancia sin habilitación: Registro de 92 títulos de especialización cursados bajo la modalidad a distancia sin contar con el aval previo del Cones.

2. Opacidad en el sistema informático: Inconsistencias y campos en blanco en la plataforma digital del MEC que impiden verificar el pago de aranceles y el cumplimiento de los plazos legales registrales.

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3. Títulos emitidos antes del aval oficial: Registro de posgrados cuyos exámenes concluyeron en 2022 y sus certificados se expidieron meses antes de la habilitación formal del CONES en late 2023.

4. Carga horaria no verificada: Incumplimiento e inconsistencias en la verificación del régimen presencial y la carga horaria exigida para posgrados en salud.5. Validación con documentos vencidos: Aprobación de un título respaldado en una Cédula de Admisión Temporaria de extranjero que ya se encontraba vencida al momento del trámite.

6. Calificaciones alteradas sin validación: Expedición de certificados de estudios para una misma alumna con notas distintas en asignaturas clave sin un proceso oficial de revisión del MEC.

7. Manuales de funciones obsoletos: Deficiencias en los protocolos internos y guías de procedimiento de la Dirección de Registro de Títulos del MEC.

8. Ausencia de controles cruzados: Inobservancia de las normas de control interno para contrastar las fechas de las resoluciones del CONES con las cohortes efectivamente cursadas.

Calificaciones contrapuestas: La grave inconsistencia en notas de alumnos

El informe de la Contraloría expone el caso específico de una estudiante de la Universidad Privada del Este (UPE), en cuyo legajo académico se detectó la emisión de dos certificados de estudios con calificaciones distintas para la misma asignatura en la carrera de Medicina. En un documento, la materia de Ética Médica aparecía con una calificación, mientras que en otro certificado expedido para la misma persona registraba una nota completamente diferente.

Lo más alarmante para el órgano de control es que la Dirección de Registro de Títulos del MEC convalidó y registró la titulación sin que en el expediente figurara ningún dictamen de validación previa, proceso de verificación ni justificación administrativa que explicara el cambio en la calificación.

“Al respecto, el equipo auditor constató que la Dirección de Registro de Títulos procesó y registró el título de educación superior correspondiente a la referida alumna, sobre la base de un expediente administrativo en el cual constan dos Certificados de Estudios con calificaciones contrapuestas. Específicamente en la asignatura Ética Médica”, detalla el documento, que se trata de un reporte preliminar de comunicación para descargo del MEC.

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La CGR señaló la existencia de una diferencia entre los certificados académicos emitidos por la UPE, debido a que en el Certificado N° 1, figura la calificación 4 (cuatro) para la asignatura “Ética Médica”, mientras que en el Certificado N° 2 se consigna la calificación 5 (cinco).

“Error involuntario”: El descargo de la universidad ante el MEC

Ante el requerimiento del MEC por la observación de la Contraloría, la Universidad Privada del Este (UPE), remitió una nota oficial el 16 de setiembre del 2026, aclarando que la diferencia en las calificaciones de la alumna se debió a un “error material involuntario de transcripción” en el certificado parcial. Esto consta en la comunicación para descargo de la CGR.

La institución informó que la calificación correcta y válida es 5 (cinco), circunstancia que se encuentra respaldada por el Acta de Examen original de la asignatura “Ética Médica”, así como por el Certificado Total registrado ante la cartera educativa.

Sin embargo, la CGR ratificó que recién después de las irregularidades detectadas por la entidad, la institución de gestión privada aclaró su versión. “Si bien en su respuesta la institución aclaró que la calificación correcta es 5 (cinco), según el Acta de Examen y que la diferencia obedeció a un error de transcripción de la universidad, dicha verificación se realizó de forma tardía a raíz del requerimiento del Equipo Auditor”, apuntaron.

Cédula vencida: Cómo el MEC registró un título con documentos migratorios caducados

La Contraloría reveló que la Dirección de Registro de Títulos del MEC, aprobó la inscripción oficial de un título universitario de una estudiante brasilera, respaldado por documentación migratoria sin vigencia legal. Se trata del legajo registral de una egresada de la UPE, tramitado y validado cuando su cédula de admisión temporaria ya había superado el plazo máximo de dos años de validez fijado por la ley.

A pesar de que el carné migratorio caducó en diciembre de 2023, el ministerio otorgó la titulación oficial sin exigir la renovación de la residencia ni la constancia de radicación permanente vigente.

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El argumento del MEC: Ante el cuestionamiento del equipo auditor, el MEC pretendió justificar la actuación alegando que la Resolución Ministerial N° 573/2021, -que establece los requisitos para el registro de títulos-, no establece el vencimiento de la cédula como una “causal explícita de rechazo”.

La conclusión de la Contraloría:

Sobre este punto, la CGR aclara que “no existe base normativa suficiente” para considerar irregular el registro del título de la estudiante exclusivamente por el vencimiento de su Cédula de Admisión Temporaria, por lo tanto dicha circunstancia pertenece al ámbito de la regulación migratoria y “no se encuentra prevista” en la normativa registral como causal de rechazo o impedimento para el reconocimiento oficial del título.

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“El objeto de la observación no busca atribuir al MEC funciones de fiscalización o sanción migratoria, las cuales corresponden a la Dirección Nacional de Migraciones, sino señalar una debilidad en los controles internos de la Dirección de Registro de Títulos, la cual omitió requerir a la estudiante la acreditación de la renovación de su residencia o la constancia de trámite correspondiente de forma previa al registro oficial”, explicaron los auditores en el documento.

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El funcionario justificó la vulnerabilidad del sistema revelando la magnitud de las intrusiones internas detectadas en la plataforma registral: “Hemos detectado más de 500 usuarios que tuvieron un acceso irregular.

Estos ingresos irregulares produjeron 130.000 actuaciones o registros dentro del sistema que nosotros enviamos a la Fiscalía”, afirmó Ramírez, agregando que existen “283 funcionarios sumariados” e invocando a la implementación del Registro Único del Estudiante (RUE) como la solución definitiva.

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“El tiempo nos dirá y veremos cómo y quién tuvo razón en este tiempo de ordenar la educación del Paraguay; que la educación superior, la educación universitaria, sea de excelencia”, declaró Ramírez.