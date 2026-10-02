Antonelli: Los Red Bull parecen los más rápidos, tanto a una vuelta como en tandas largas

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, marcó el mejor tiempo del día en el entrenamiento matinal -en el que su compañero, el francés Isack Hadjar, fue tercero, antes de avanzar una posición- y fue cuarto en el vespertino, en el que marcó su mejor crono con el neumático medio en vez del blando con el que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) encabezó la tabla vespertina.

"Hemos tenido un decente primer día aquí en Malasia. Sepang es un circuito increíble para pilotar. Es rápido y fluido, así que es genial", comentó el boloñés, con 20 años el líder más joven de todos los tiempos.

"Fuimos capaces de completar un amplio rodaje en ambas sesiones, en las que completamos todo el programa previsto. Recopilamos muchos datos que nos serán útiles tanto para comprender la nueva actualización que hemos traído aquí como para ayudarnos a realizar mejoras durante el resto del fin de semana en Malasia", comentó Antonelli, que, al ganar el Gran Premio de España, firmó su octava victoria en la F1, todas ellas este año.

"Aún tenemos mucho trabajo por delante. Los Red Bull parecen los más rápidos, tanto a una vuelta como en tandas largas; en las que también son competitivos los McLaren y los Ferrari", declaró Kimi, que lidera el Mundial con 302 puntos, 66 más que su compañero, el inglés George Russell, que viene de firmar su primer 'Grand Slam' en la Fórmula Uno en Bakú.

"La pista tenía poco agarre (grip) hoy, pero es muy posible que mejore tanto el sábado como el domingo. Trabajaremos duro esta noche para encontrar mejoras y hacerlo lo mejor posible en la calificación de mañana por la tarde", añadió Antonelli este viernes en el circuito de Sepang, situado a unos cincuenta kilómetros al sur de Kuala Lumpur, la capital malasia, donde transcurre la decimosexta prueba del Mundial.