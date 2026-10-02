Colapinto perderá quince puestos en la parrilla de Sepang, por sanción

Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) pierde diez posiciones por cambiar distintas piezas en la unidad de potencia de su monoplaza; y otras cinco por el accidente que provocó el pasado sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado en el circuito urbano de Baku; según se anunció este viernes en Sepang.

El argentino -duodécimo en el Mundial, con 27 puntos-, había protagonizado la nota triste de la última prueba, al sacar de pista, tras la primera de las dos re-salidas, superados los dos tercios del recorrido y en la primera curva de la pista de Baku, a su propio compañero, el francés Pierre Gasly -cuando ambos optaban claramente a los puntos-, y al inglés Lando Norris (McLaren, último campeón del mundo); en una acción que provocó el abandonó de los tres.