Colapinto: Teníamos un plan específico, centrándonos en tandas largas con miras al domingo

Colapinto perderá por sanción quince puestos en parrilla en el circuito de Sepang, donde se disputará la decimoquinta prueba del Mundial: diez por cambiar distintos elementos de la unidad de potencia de su auto y cinco a causa del accidente que provocó el pasado sábado en Baku, donde sacó de pista a su compañero, el francés Pierre Gasly -cuando ambos apuntaban claramente a acabar en los puntos- y al inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, provocando el abandono de los tres.

"Teníamos un plan específico en mi lado del garaje y lo ejecutamos bien, centrándonos claramente en hacer tandas (largas) con mucha carga de combustible haciendo simulación de carrera", declaró Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (provincia de Buenos Aires) y que, a pesar del abandono del pasado sábado en la capital de Azerbaiyán, sigue ocupando el duodécimo puesto del Mundial, con 27 puntos.

"Con las penalizaciones de Bakú y de los cambios de componentes de la unidad de potencia que hicimos aquí, sabíamos que tendremos que pasar muchos coches y adelantar posiciones si queremos hacerlo bien el domingo. Por eso tenía sentido coger lo antes posible la forma con miras a la carrera, ya que, aunque logremos meternos en la Q3 (la tercera ronda de la calificación), sabemos que vamos a salir desde el fondo de la parrilla", indicó el argentino, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto que obtuvo en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de mayo; y que hace tres domingos concluyó séptimo en Madrid.

"La degradación de los neumáticos va a ser un reto para todo el mundo, debido a las altas temperaturas y el carácter muy abrasivo del asfalto", apuntó.

"Es fácil sobrecalentar los neumáticos, lo que puede hacer interesante la carrera, con distintas opciones de estrategia. Así que, saliendo desde atrás, esto podría resultar beneficioso para nosotros", declaró Colapinto este viernes en Sepang.