El paraguayo Duerksen correrá con Hitech en 2028

Duerksen, piloto de desarrollo de Mercedes, completará su cuarto año en la categoría, en la que debutó en 2024, temporadas en las que ha conseguido acumular ocho victorias así como ha subido en dieciséis ocasiones al podio.

“Estoy muy emocionado de unirme a Hitech para la temporada 2027 de Fórmula 2. Hitech ha demostrado durante muchos años ser uno de los equipos más fuertes de la Fórmula 2 y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de correr con ellos. Tengo muchas ganas de conocer a todos, empezar a trabajar juntos y ver qué podemos lograr”, indicó el paraguayo.

“El nuevo coche para 2027 nos plantea otro reto apasionante y estoy muy motivado para empezar. Quiero seguir progresando, seguir luchando por las victorias y los mejores resultados posibles en todos los circuitos. Confío en que juntos podemos lograr grandes cosas la próxima temporada”, apuntó.

Jan Sumann, jefe de ingeniería de carrera de Hitech en la Fórmula 2, comentó que Duerksen "es un ganador contrastado de carreras de Fórmula 2 y hemos visto de primera mano desde el muro de boxes la velocidad y la habilidad en carrera que aporta".

“Ha seguido progresando a lo largo de su trayectoria en el campeonato y ha demostrado que puede obtener resultados y rendir bajo presión. Aporta una valiosa experiencia, especialmente de cara a 2027 y al reto de comprender la evolución del monoplaza de F2. Joshua es ambicioso, está motivado y ya ha logrado mucho en la Fórmula 2, pero es evidente que quiere más. Estamos deseando trabajar con él y ver qué podemos conseguir juntos la próxima temporada”, añadió Sumann.