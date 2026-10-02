Leclerc lidera por delante de Hadjar el segundo libre de Sepang; Antonelli, octavo

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el octavo tiempo.

En la mejor de sus 28 vueltas, Leclerc cubrió los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 37 segundos y 528 milésimas, exactamente 99 menos que Hadjar y con 137 sobre el inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, que marcó el tercer crono; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, que había sido el más rápido en el primer ensayo -en el que firmó el mejor tiempo de la jornada-, marcó el cuarto crono, con neumático medio, a 257 milésimas del monegasco.

Del que se quedó, asimismo con gomas medias, a poco más de medio segundo, Antonelli, que lidera con 302 puntos, 66 más que su compañero, el inglés George Russell, que acabó la calurosa y húmeda sesión séptimo. Un puesto por delante de él.

Los españoles Fernando Alonso -recién renovado con Aston Martin- y Carlos Sainz (Williams), concluyeron decimoquinto y decimoséptimo, respectivamente, ambos con el neumático blando.

El doble campeón del mundo, que repitió 27 veces la pista en la que ganó tres veces -con tres coches diferentes- invirtió, en su mejor intento, un segundo y 950 milésimas más que Leclerc; del que se quedó, en la mejor de sus 30 vueltas, a dos segundos y 402 milésimas, el piloto madrileño.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que giró 27 veces, marcó, con gomas blandas, el vigésimo primer tiempo de una sesión que arrancó con amenaza de lluvia pero que se completó sin precipitaciones; y en la que concluyó a tres segundos y 410 milésimas de Leclerc. Cuyo compañero, el inglés Lewis Hamilton, séptuple campeón mundial, fue quinto, a poco más de tres décimas y con las gomas blandas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que perderá quince puestos en parrilla -diez por cambiar distintos elementos de la unidad de potencia de su auto y cinco por el accidente que provocó el pasado sábado en Baku-, cerró la tabla de tiempos.

En la mejor de sus 30 vueltas, el bonaerense se quedó, con el neumático medio, a cinco segundos y 863 milésimas de Leclerc; en una sesión sin mayores incidencias pero que concluyó con coche de seguridad virtual, después de que se quedase parado el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto; que marcó el duodécimo tiempo del ensayo, a segundo y medio del monegasco.