Sainz: "Ha sido un viernes muy difícil para nosotros"

"Ha sido un viernes muy difícil para nosotros. Desgraciadamente, vemos que en esta pista estamos de nuevo en el nivel de rendimiento en el que estábamos con anterioridad; es decir, hacia el fondo de la parrilla, salvo que pase algo extraordinario a lo largo del fin de semana", manifestó Sainz, de 32 años, con cuatro victorias en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en la escudería de Grove; para la que logró dos de sus 29 podios en la categoría reina.

"Hicimos algunos cambios en los reglajes que nos ayudaron en el segundo entrenamiento; pero seguimos teniendo problemas en las curvas largas y rápidas, lo que también afecta a la degradación de los neumáticos, en un asfalto tan abrasivo", comentó el español de la escudería de Grove, que es decimoséptimo en el Mundial, con 7 puntos.

"Seguiremos trabajando en buscar soluciones con miras a mañana y al domingo", manifestó Sainz, que viene de acabar décimo el pasado sábado en Azerbaiyán, donde un día antes logró clasificar, por primera vez este año, para la Q3, la tercera ronda de la calificación, a un Wiliams.