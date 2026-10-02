Verstappen lidera los ensayos en Malasia, sede del aplazado Gran Premio de Bareín

En la sesión matinal de un Gran Premio previsto inicialmente el fin de semana del 10 al 12 de abril - pero aplazado a causa del conflicto bélico derivado del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y la posterior respuesta de éste- Verstappen había cubierto los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 37 segundos y 520 milésimas, ocho menos del crono con el que Leclerc lideró el ensayo vespertino.

'Mad Max', segundo el pasado sábado en Azerbaiyán, donde George Russell (Mercedes) firmó el primer 'Grand Slam' -victoria desde la 'pole', comandando de principio a fin y marcando la vuelta rápida- de su carrera en F1, lideró con enorme claridad el primer libre. En el que mejoró en 383 milésimas al inglés y en 783 de ventaja sobre su compañero, el francés Isack Hadjar, asimismo con el neumático blando.

En el segundo, a excepción de que Leclerc no llegase a bajar el tiempo del astro neerlandés, sí se redujeron -como es habitual-, en líneas generales, los tiempos; y el monegasco (1:37.528) mejoró en 99 milésimas a Hadjar, que contribuyó a la idea de que Red Bull ha dado otro paso al frente; y en 137 al inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, que marcó el tercer crono; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

Verstappen marcó el cuarto tiempo del entrenamiento vespertino -eso sí: con neumático medio-, a 257 milésimas del monegasco, del que se quedó, asimismo con las gomas medias, a poco más de medio segundo y con el octavo crono, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Líder, con 302 puntos: 66 más que su compañero; y que aspira a convertirse en el tercer italiano -y en el primero desde que lo lograse por última vez, hace 73 años, Alberto Ascari- en ganar el Mundial de F1.

Los españoles Fernando Alonso -recién renovado con Aston Martin- y Carlos Sainz (Williams), concluyeron decimoquinto y decimoséptimo, respectivamente, ambos con el neumático blando. El doble campeón mundial asturiano, decimocuarto por la mañana, invirtió un segundo y 950 milésimas más que Leclerc; del que se quedó a dos segundos y 402 milésimas, el piloto madrileño. Vigésimo en la matinal.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que cerró la tabla por la mañana, marcó, con gomas blandas, el vigésimo primer tiempo de la sesión vespertina, que arrancó con amenaza de lluvia pero que se completó sin precipitaciones; y en la que concluyó a tres segundos y 410 milésimas de Leclerc. Cuyo compañero, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, fue quinto, a poco más de tres décimas y con las gomas blandas.

Franco Colapinto se inscribió último en la tabla de tiempos en la siempre calurosa y húmeda pista de Sepang. Ancha, con posibilidades de adelantamiento. Con 15 curvas -cinco a la izquierda, incluida la última, su famosa horquilla- y dos largas rectas, que combina zonas de alta velocidad con otras de fuerte frenada.

El argentino de Alpine perderá quince posiciones en parrilla el domingo: diez por cambiar elementos en la unidad de potencia y otros cinco por el accidente que provocó en Azerbaiyán, al sacar de pista a su compañero, el francés Pierre Gasly -cuando ambos apuntaban a los puntos- y a Norris, provocando la retirada de los tres. Este viernes acabó decimonoveno el primer ensayo -a tres segundos de Verstappen- y se quedó a más de cinco segundos de Leclerc por la tarde.

Gran Premio de Baréin en Malasia. Dos países indisolublemente ligados al muy brillante palmarés de Alonso, tres veces ganador en Sepang, con tres coches diferentes: en 2005, el año de su primer título, con Renault; en 2007, a bordo McLaren; y en 2012, cuando pilotaba para Ferrari. En una carrera marcada por el diluvio y que 'Checo' acabó segundo con un Sauber.

Fue en Malasia donde Fernando -en una interminable segunda juventud a los 45- festejó su puesta de largo en la categoría reina, al asombrar al mundo entero, hace ya 23 años, convirtiéndose entonces en el más joven piloto (y en el primer español) en firmar una 'pole' y en subir al podio -al acabar tercero-.

El año de su primer título, Alonso ganó su primera carrera del año en Malasia y la segunda en Baréin. Un Gran Premio que también se anotó -en su sede habitual, en Sakhir, la pista de las afueras de la capital bareiní, Manama- en tres ocasiones. El genial piloto asturiano repitió con Renault en 2006 y volvió a ganar en 2010, cuando se impuso en su primera carrera a bordo de un Ferrari. Algo que, aparte de él, sólo habían logrado con anterioridad el italiano Giancarlo Baghetti, el estadounidense Mario Andretti, el inglés Nigel Mansell y el finlandés Kimi Raikkonen.

En espera de un mejor 2027, no podrá esperar mucho de este fin de semana en un deficiente AMR26 con serios problemas de motor de combustión, pero las sensaciones fueron bastante mejores que las de la pasada semana en Baku.

Alonso acabó decimoquinto el segundo acto, dos puestos por delante de Sainz, que viene de situar, por primera vez este año, en Q3 a un Williams, antes de acabar décimo en Baku; donde su compatriota sufrió el sexto abandono de la temporada. Sir Lewis fue quinto, a tres décimas, con los blandos, los mismo que usó en su mejor vuelta el australiano Oscar Piastri (McLaren) para acabar sexto, a 371 milésimas.

Los Mercedes, claros líderes en ambos Mundiales, completaron su mejor giro vespertino con el neumático medio. Russell, a 492 milésimas, fue séptimo, un puesto por delante de Antonelli -con 20 años el líder más joven de la historia-. Kimi, quinto en la matinal, fue octavo por la tarde.

Los ensayos se completarán este sábado, antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 56 vueltas, para completar un recorrido de 310,4 kilómetros.