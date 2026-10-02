Automovilismo
02 de octubre de 2026 a la - 02:55

Verstappen lidera por delante de Russell el primer libre del GP de Bárein en Sepang

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Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó este viernes el mejor tiempo, por delante del inglés George Russell (Mercedes), en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Baréin, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.

Por EFE
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En la mejor de sus 16 vueltas, Verstappen cubrió los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 37 segundos y 520 milésimas, 383 menos que Russell y con 783 de ventaja sobre el francés Isack Hadjar, compañero del neerlandés en Red Bull, que marcó el tercer crono; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) acabó cuarto, a 847 milésimas, por delante del líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que fue quinto, a un segundo y 60 milésimas, aunque completó su mejor vuelta con el compuesto medio. Su compañero Russell había llegado a quedarse a sólo 49 milésimas de Verstappen con esas mismas gomas antes de montar las blandas.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) concluyeron decimocuarto y vigésimo, respectivamente. El doble campeón mundial asturiano, tres veces ganador en Sepang, dio once vueltas y acabó a dos segundos y 163 milésimas de Verstappen, mientras que el madrileño completó trece y se quedó a tres segundos y 85 milésimas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimonoveno, a tres segundos y 11 milésimas, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cerró la tabla de tiempos, vigésimo segundo y a tres segundos y tres décimas del neerlandés.

La sesión, con más de 32 grados de temperatura ambiente y cerca de 55 en el asfalto, transcurrió sin incidentes graves y dejó muestras de la elevada exigencia de Sepang sobre los neumáticos, cuya degradación protagonizó varias comunicaciones por radio de los pilotos.

Los McLaren del australiano Oscar Piastri y del inglés Lando Norris acabaron fuera de los diez primeros, undécimo y duodécimo, respectivamente y ambos a más de un segundo y siete décimas de Verstappen, en una sesión en la que probaron distintas configuraciones del alerón trasero.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las 16:00 hora local de Malasia (las 08:00 horas GMT).