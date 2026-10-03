'Checo' Pérez: Ahora nos centramos en mañana, que será una carrera exigente

"Estoy con ganas de afrontar, aunque sabíamos al venir aquí que iba a ser un circuito difícil para nosotros y que íbamos a sufrir con la falta de ritmo", manifestó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón del mundo hace tres, y que cuenta un total de seis victorias en la Fórmula Uno.

"Ése fue el motivo por el que decidimos que era mejor reservar el nuevo motor para otra carrera en la que potencialmente podamos sacarle más beneficio", comentó el mexicano, que hace catorce años logró en Sepang, a bordo de un Sauber, el primero de los 39 podios que cuenta en la categoría reina; al acabar segundo una carrera marcada por el diluvio y que ganó el doble campeón mundial español Fernando Alonso, entonces en Ferrari y ahora en Aston Martin.

"Ahora nos centramos en mañana. Va a ser una carrera exigente, sobre todo en lo que respecta a la gestión de neumáticos y la limitación de los deslizamientos; al tiempo que intentemos mantener un buen ritmo", apuntó el piloto tapatío.

"La degradación parecía bastante baja hoy, pero las condiciones serán diferentes mañana; así que será interesante ver cómo se desarrolla la carrera", declaró 'Checo' este sábado después de la calificación para el aplazado Gran Premio de Baréin que tuvo lugar en Sepang.