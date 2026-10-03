David Almansa se sobrepone a todos los percances y firma la 'pole' y un nuevo récord

A pesar de rodar hasta en tres ocasiones por el asfalto del 'Mobility Resort Motegi', los dolores de los 'revolcones' no han impedido que fuese el más rápido en la clasificación oficial con 1:54.572, que además era nuevo récord absoluto y su séptima 'pole position' de la temporada.

El italiano Guido Pini (Honda), el finlandés Rico Salmela (KTM), el español Jesús Ríos (Honda) y el japonés Zen Mitani (Honda), fueron quienes pasaron desde la primera a la segunda clasificación, en la que iban a estar todos los representantes españoles de la categoría, nueve en total.

En la segunda clasificación y ya a las primeras de cambio el español Brian Uriarte (KTM) se puso líder con nuevo récord absoluto al rodar en 1:54.647, con el que batía el récord que tiempo antes había logrado Dvaid Almansa (KTM), con 1:54.745.

David Almansa, por detrás y a pesar de sufrir hasta tres caídas el primer día, le batió con 1:54.643, pero en una segunda vuelta rápida Brian Uriarte lo volvía a hacer y rebajaba el récord hasta 1:54.617.

La pelea por la 'pole position' de Moto3 comenzó con mucha intensidad y a pesar de los dolores que le ocasionaron esas tres caídas del primer día, David Almansa persistió en su empeño y en la cuarta vuelta volvía a ser líder con 1:54.572.

Pero esa lucha por la 'pole', cada vez más intensa, hizo que llegase el primer error, en esta ocasión protagonizado por Brian Uriarte, que se fue al suelo en la curva cinco, aunque mantuvo la segunda plaza, a 45 milésimas de segundo de Almansa y por delante de Máximo Quiles y Álvaro Carpe (KTM).

En ese mismo punto de la curva cinco se fue por los suelos el italiano Guido Pini (Honda), como también Adrián Fernández (Honda) en los minutos finales de la clasificación.

Nadie pudo batir el registro de David Almansa, que logró la 'pole position', por delante de Brian Uriarte y Álvaro Carpe, que dejó 'in extremis' fuera de la primera línea a Máximo Quiles, cuarto en la segunda línea, junto a Matteo Bertelle y David Muñoz.

La tercera línea será para Rico Salmela, Valentín Perrone y Marco Morelli, con Ryusei Yamanaka, Joel Esteban y Adrián Fernández, en la cuarta, si bien Esteban perderá seis posiciones en la formación de salida, como también el australiano Joel Kelso, por no respetar las banderas amarillas en pista.