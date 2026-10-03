Edgar Canet hace historia en Zagora y se impone en el Rally de Marruecos

Canet, de 21 años y que el año pasado logró el título de Rally2, releva en el palmarés de la prueba a su compatriota Tosha Schareina (Honda), con lo que España iguala a Francia con siete triunfos en el raid marroquí.

El piloto catalán, que encaraba la última etapa desde la segunda plaza de la general tras su compañero de equipo Daniel Sanders, revirtió el 1:31 que tenía de desventaja y concluyó campeón con 1:02 de distancia.

Mandó este sábado el estadounidense Ricky Brabec (Honda) con cierta autoridad para imponerse con un crono de 1h52:15, lo que consolidó en el tercer peldaño del podio final. El norteamericano superó esta jornada al argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM), que cedió 2:36, y a Schareina, tercero a 3:03, y el propio Canet, cuarto a 3:11.

De esta forma, Benavides finalizó en la cuarta plaza de la general a 7:52 y Schareina sexto a 25.06.