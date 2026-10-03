Jorge Martín, contento pese a ser penalizado y acabar tercero

"No sé exactamente dónde he tocado porque estaba realmente centrado en no tocar fuera. Bueno, un error y luego veré lo que ha ocurrido, miraré las imágenes. En cualquier caso, buena carrera, buenos puntos, primer podio para Aprilia en Motegi y muy contentos", señaló nada más concluir la prueba.

El madrileño, que sigue al frente de la general del campeonato, indicó que había dado el máximo, felicitó a Marc Márquez por su ritmo y explicó que "después de siete u ocho vueltas el neumático trasero empezó a caer".

"En las últimas dos no podía abrir gas en la recta. Estaba perdiendo mucho tipo. Y en la última vuelta he tratado de hacer todo lo posible para mantener a raya a Enea (Bastianini). Lo he conseguido, pero no sé dónde he tocado", añadió.