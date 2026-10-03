Verstappen: Muy orgulloso, ha sido un resultado increíble para nosotros

"Ha sido un resultado increíble para nosotros y me sentí muy orgulloso", comentó Verstappen, de 29 años, tras firmar su cuadragésima novena 'pole' en la Fórmula Uno, la primera de la temporada para la escudería austriaca y la primera para su nuevo motorista, Ford.

"Este fin de semana ha sido positivo desde el primer entrenamiento libre y durante todo el momento hemos ido mejorando el coche. El equipo ha estado trabajando muy duro; ha dado importantes pasos adelante y creo que esta pista le va aún mejor a nuestro coche", manifestó este sábado, tras exhibirse en la cronometrada principal -en la que lideró todas las tablas de tiempos- el astro neerlandés, que este domingo intentará elevar a 72 su propia tercera marca histórica de victorias en la categoría reina del motor.

"Mañana se tratará de neumáticos, neumáticos y neumáticos; y de cómo gestionemos la degradación de los mismos", opinó 'Mad Max', ganador en Sepang la última vez que se corrió en ese circuito, hace nueve años.

"Ha sido un largo camino hasta llegar a donde estamos desde que comenzó el año. Todo el mundo ha trabajado muy duro para conseguir que el coche esté donde está hoy, así que transformar todo este trabajo en la 'pole' ha sido algo realmente fantástico", manifestó el ídolo deportivo de los Países Bajos este sábado en Malasia.

"Esto significa mucho para el equipo y espero que todo el mundo esté muy orgulloso. Hemos dejado muy claro que queremos ganar una carrera este año; así que intentaremos hacerlo mañana", declaró Verstappen.