Caótica vuelta de formación obliga a un segundo retraso de la salida en Sepang

Después de que se diera un estrambótico giro de formación, por detrás del 'safety' todos los coches -que al parecer padecieron, en varios casos, problemas con el sistema electrónico- regresaron al 'pit lane'; en espera de que se decida el nuevo horario de salida.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá desde la 'pole', completando una primera fila de lujo el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari); en una carrera que el líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), afrontó desde la tercera plaza.

El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá duodécimo, una posición por delante de su compatriota Carlos Sainz (Williams); en una prueba en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará vigésimo; y el argentino Franco Colapinto (Alpine); vigésimo primero.