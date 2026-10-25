Lilian Samaniego pide a Cartes convocar a elecciones de mujeres coloradas y ratifica su precandidatura presidencial

La senadora Lilian Samaniego y mujeres dirigentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR) volvieron a solicitar formalmente al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y a los miembros de la Junta de Gobierno que convoquen a elecciones de la Comisión Central de la Mujer Colorada y aprueben las gestiones necesarias para organizar los comicios.

El pedido se formalizó durante el Encuentro Nacional de Mujeres Coloradas, realizado en el Salón Galas del Yacht y Golf Club, en el marco de la conmemoración de los 22 años de creación de la organización. La presentación constituye el primer pedido formal dirigido a Cartes en este ámbito tras el reciente distanciamiento de dirigentes cartistas al peñismo, sector del presidente Santiago Peña.

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La nota firmada por Samaniego y otras referentes partidarias ratifica una solicitud presentada en mayo de 2019. El documento reclama que la Junta de Gobierno avance con la convocatoria electoral y asigne los recursos económicos necesarios para desarrollar el proceso, conforme al Estatuto Partidario.

Durante el encuentro, Samaniego recordó que en 2004 fue elegida primera presidenta de la Comisión Central de la Mujer Colorada, tras la primera elección directa de sus representantes. También destacó la organización, formación y capacitación de mujeres, así como su participación en espacios de decisión política.

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¿Cuál es el pedido de las coloradas al Congreso?

Las participantes también firmaron su adhesión al proyecto de ley que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer, iniciativa impulsada por Samaniego junto con otros legisladores.

El proyecto será tratado este miércoles en el Senado. La propuesta busca establecer órganos jurisdiccionales especializados para brindar una respuesta judicial más rápida y efectiva a las víctimas, además de facilitar la adopción oportuna de medidas de protección.

El respaldo de las dirigentes coloradas se suma al impulso de Samaniego para que sus colegas aprueben la iniciativa legislativa.

Lilian Samaniego ratifica su candidatura presidencial para 2028

Ante mujeres provenientes de distintos puntos del país, Samaniego reafirmó su intención de competir por la Presidencia de la República en las elecciones de 2028. Las asistentes expresaron su respaldo a la candidatura durante el encuentro.

La senadora, que ejerce su quinto período en la Cámara Alta, recordó también su trayectoria como primera mujer elegida por voto popular para presidir la ANR.

Samaniego plantea llegar al Palacio de López y convertirse en la primera mujer en ejercer la Presidencia de la República del Paraguay y la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas.