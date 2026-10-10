Alonso y 'Checo', eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

Alonso y 'Checo', eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el decimoséptimo tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.