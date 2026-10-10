Alonso y 'Checo', eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)
Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el decimoséptimo tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.
El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 4.927 metros de la pista urbana de Marina Bay en un minuto, 32 segundos y 680 milésimas, 94 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc.
El francés Isack Hadjar (Red Bull), que no marcó tiempo, también quedó eliminado en el primer acto de la cronometrada principal.
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.