Choque múltiple en Ruta PY01: camión arrastró a motociclistas y embistió a un bus

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche del viernes a la salida del túnel de Tres Bocas, sobre la Ruta PY01. Un camión de gran porte provocó un choque múltiple que dejó tres personas fallecidas y 16 heridas.

El pesado rodado impactó contra un ómnibus, un automóvil y varias motocicletas. Según el fiscal Pedro Clever, el camión primero arrastró a tres motociclistas, cuyos cuerpos quedaron sobre la calzada. El tercero de ellos falleció poco después, cuando era asistido de urgencia.

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Las víctimas fatales

Hasta el momento fueron identificadas dos de las víctimas: Francisco Javier Silguero Rotela, de 33 años, y Óscar Rubén Moreno, de 40. La identidad del tercer fallecido aún no fue confirmada.

Los heridos fueron derivados a centros asistenciales. Muchos de ellos eran pasajeros del ómnibus, que quedó con la parte trasera totalmente destruida y con daños severos en el interior, según constató el agente fiscal en el lugar.

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La secuencia del siniestro

De acuerdo con los primeros relatos recogidos, tras arrastrar a los motociclistas, el camión embistió a un automóvil y lo empujó hacia el paseo central. Desde allí, el auto terminó chocando contra el colectivo, que a su vez impactó contra otro vehículo pequeño que circulaba adelante.

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Clever aseguró que una conductora afectada le relató que el camión le chocó primero a ella. Con ello, descartó por ahora la versión de que el bus haya frenado bruscamente para bajar pasajeros, aunque aclaró que no es imposible y que será parte de la investigación.

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Hipótesis de falla mecánica

La principal línea de investigación apunta a una falla mecánica del camión. “Llamativamente sería algo raro que los tres motociclistas hagan una maniobra equivocada al mismo tiempo”, planteó el fiscal, al descartar por ahora una imprudencia de los motociclistas. Aun así, indicó que se analizará la responsabilidad de cada uno.

Queda por determinar el estado de mantenimiento del camión y si el conductor conocía el desperfecto antes de circular por una de las rutas de mayor tránsito del área metropolitana.

El conductor, detenido

El chofer del camión permanece detenido en la comisaría y fue demorado por el supuesto hecho punible de triple homicidio culposo. Se le practicó la prueba de alcohol, pero hasta el cierre de esta nota el fiscal no contaba con el resultado. Tampoco pudo tomar su declaración.

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer las causas del hecho y deslindar responsabilidades.