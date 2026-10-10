Automovilismo
10 de octubre de 2026 a la - 06:40

Arranca la carrera corta de Singapur, retrasada por la lluvia

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- La prueba esprint del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, cuya salida fue aplazada por la fuerte lluvia caída este sábado sobre el circuito urbano de Marina Bay, acaba de comenzar.

Por EFE
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La carrera, programada a un recorrido de poco más de un tercio de la larga -es decir: 21 vueltas, para completar 103,4 kilómetros- iba a arrancar a las 17.00 horas (11.00 hora peninsular española, 9.00 GMT); pero se retrasó algo más de media hora a causa de las precipitaciones; y ahora arrancó con todos los coches rodando con los neumáticos intermedios.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, arrancó primero en una carrera que el líder del certamen, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), afrontó desde la séptima plaza y los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) desde la decimoquinta y la vigésima segunda, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancó undécimo, en una prueba en la que puntuarán los primeros ocho y en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largó vigésimo.