Automovilismo
10 de octubre de 2026 a la - 08:00

Clasificación de la carrera corta de Singapur

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- Clasificación de la carrera corta del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito urbano de Marina Bay:

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

-- RETIRADOS: George Russell (GBR/Mercedes), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Franco Colapinto (ARG/Alpine), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Gabriel Bortoleto (ARG/Audi), Alex Albon (THA/Williams) y Oscar Piastri (AUS/McLaren).