-- RETIRADOS: George Russell (GBR/Mercedes), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Franco Colapinto (ARG/Alpine), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Gabriel Bortoleto (ARG/Audi), Alex Albon (THA/Williams) y Oscar Piastri (AUS/McLaren).
10 de octubre de 2026 a la - 08:00
Clasificación de la carrera corta de Singapur
Redacción deportes, 10 oct (EFE).- Clasificación de la carrera corta del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito urbano de Marina Bay:
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.