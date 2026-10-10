La lluvia retrasa la salida de la carrera corta de Singapur

La carrera, programada a un recorrido de muy poco más de un tercio de la larga -es decir: 21 vueltas, para completar 103,4 kilómetros- iba a arrancar a las 17.00 horas (11.00 hora peninsular española, 9.00 GMT); pero se ha retrasado hasta nuevo aviso a causa de las precipitaciones.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, arrancará primero en una carrera que el líder del certamen, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) afrontará desde la séptima plaza y los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) desde la decimoquinta y la vigésima segunda, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará undécimo en una prueba en la que puntuarán los primeros ocho y en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará vigésimo.