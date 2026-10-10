Feminicidio de Deisy Paola: ordenan auditoría inmediata sobre trámite de la denuncia y orden de restricción

El ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, solicitó una auditoría de reacción inmediata sobre las actuaciones vinculadas al feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia (22), ocurrido en Lambaré. El procedimiento está a cargo de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.

La medida llega después de que la joven fuera asesinada a tiros, pese a haber denunciado a su expareja y contar con una orden de restricción.

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Qué se va a revisar

Según el comunicado, la auditoría comprende la tramitación desarrollada por los órganos jurisdiccionales que intervinieron y el cumplimiento de los procedimientos aplicables. La Dirección relevará los antecedentes y analizará el desarrollo de las actuaciones, dentro del ámbito de sus competencias.

Una vez concluido, el informe será elevado a la instancia competente de la Corte Suprema de Justicia, que deberá considerarlo y adoptar las medidas que correspondan. El anuncio no establece plazos ni detalla qué consecuencias podría haber.

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El recorrido de una denuncia

La cronología conocida hasta ahora ya plantea preguntas. Según la jueza de Paz de J. Augusto Saldívar, Lidia Fariña, Deisy Paola denunció a Aldo Alexis Duarte Moreira (26) el 17 de septiembre en la Comisaría 32ª de Posta Ybycuá. Al día siguiente, la Oficina de Atención Permanente le otorgó una medida de protección de urgencia, con una restricción de acercamiento de 500 metros y la prohibición de contactarla por cualquier vía.

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Duarte incumplió las órdenes y siguió con el acoso, de acuerdo con la magistrada. Eso derivó en una causa por desacato. La víctima ratificó sus denuncias en una audiencia, a la que asistió con su abogada, su madre y su hermana menor. Allí contó que mantenía con él una relación de cinco años marcada por celos, violencia e intimidación.

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Una semana de diferencia

La jueza relató que el hombre negó todas las acusaciones en esa audiencia. También pidió copias del expediente y anunció que querellaría a la madre de la joven por falso testimonio, al enterarse de que ella declararía en su contra.

El 7 de octubre se comunicó el caso a la Fiscalía y se pidió investigar el desacato, para que se ordenara su detención. Al día siguiente, la noche del jueves 8, Duarte interceptó a Deisy en la vía pública, en el barrio Santa Lucía de Lambaré, y la mató a tiros. Fue detenido recién el viernes por la noche, tras un operativo policial en Villeta.