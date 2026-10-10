Marc Márquez afirma que a veces las cosas salen "al revés de lo que planeabas"

"Desde la primera curva, a veces planeas una carrera y ha sido completamente al revés de lo que planeaba, empezando por la primera curva", reconoce Márquez, nuevo líder del Mundial con cuatro puntos de ventaja sobre Jorge Martín tras el triunfo de este sábado en el circuito de Mandalika, en el que nunca había puntuado.

"Con Martín liderando, he intentado seguirlo, en las dos primeras vueltas iba muy pegado para intentar atacar, pero he visto que el neumático delantero iba muy al límite, casi caigo y ahí he decidido relajarme", explica Márquez, quien reconoce haber tenido "ese punto de suerte", calculado o no por su equipo, de que "iría primero con aire limpio y la presión iba por debajo" y que eso le ha parecido que era su problema.

A la hora de ser líder dice seguir "con la misma mentalidad" y que mañana espera "perder los menos puntos posible respecto a Martín", pero que no significa nada "estar líder o no", aunque evidentemente es mejor estar "cuatro puntos por delante que por detrás" y que si mañana pierde el liderato "no pasa nada" y que lo importante es salir "cerca" de aquí.

Y explicó el percance de la salida: "La primera curva ha sido un lance de carrera crítico, donde (Marco) Bezzecchi estaba mirando a Raúl (Fernández) para frenar un poquito más tarde, yo estaba mirando a Bezzecchi para frenar un poquito más tarde que Bezzecchi y (Fabio) Di Giannantonio me estaba mirando a mí para frenar un poquito más tarde".

"Consecuencia, los cuatro nos hemos ido largos y Martín ha pasado de quinto a primero. Ha sido exactamente esta la consecuencia, que ya te digo, es completamente normal cuando llegan cuatro pilotos así", explica Marc Márquez, nuevo líder del mundial con 343 puntos, por los 339 de Jorge Martín.