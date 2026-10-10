Verstappen gana el esprint de Marina Bay y Antonelli acaba cuarto

Verstappen, de 29 años, que había salido desde la 'pole', se impuso por delante de los dos Ferrari, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton y el del monegasco Charles Leclerc, que acabó tercero una prueba que arrancó con más de media hora de retraso, a causa de la fuerte lluvia caída sobre la pista singapurense. Prevista inicialmente a 21 vueltas y que finalmente se disputó a una menos -se dio un giro por detrás del coche de seguridad-, para cubrir un recorrido algo inferior a los cien kilómetros.

Antonelli acabó cuarto la carrera corta, en tanto que su compañero, el inglés George Russell, abandonó cuando lideraba la carrera tras perder el control de su monoplaza en la última curva de la primera vuelta.

El italiano, que se aprovechó del toque entre los dos McLaren del inglés Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, que rodaban por delante de él, en la última vuelta, sumó otros cinco puntos; y ahora lidera la competición con 325 unidades, 89 más que Russell.

Norris concluyó octavo, capturando el último punto en liza; pero su compañero oceánico no acabó una carrera en la que puntuaban los primeros ocho.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) abandonaron a las primeras de cambio en una carrera que todos afrontaron, con el asfalto mojado, con neumáticos intermedios, con los que concluyeron la misma trece de los 22 pilotos.

El neozelandés Liam Lawson (RB) acabó quinto y cruzó la meta por delante del inglés Oliver Bearman (Haas) y del alemán Nico Hülkenberg, séptimo en la carrera corta de Marina Bay.

La calificación para la carrera dominical, que iba a comenzar a las nueve de la noche (las 13.00 hora GMT) empezará media hora más tarde, a causa del retraso de la prueba corta.