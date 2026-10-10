Verstappen: Ha sido un fin de semana realmente positivo hasta el momento

"Ha sido un fin de semana realmente positivo hasta el momento. El coche ha estado en una buena ventana (de rendimiento) desde el principio y ha sido estupendo ganar el sprint, pero completar una buena calificación siempre fue la prioridad en esta pista, en la que adelantar es difícil", comentó Verstappen, de 29 años, tras firmar su quincuagésima 'pole' en la Fórmula Uno -la segunda del año y la segunda seguida- en el que es su Gran Premio número 250 en la categoría reina.

"Hemos ido construyendo una buena racha en las últimas carreras, así que es estupendo llegar a un circuito en el que habíamos sufrido en el pasado y ser competitivos", afirmó el astro neerlandés, que este domingo intentará elevar a 73 su tercera marca histórica de victorias en la división de honor del automovilismo.

"La calificación ha sido muy apretada en todo momento, pero fuimos creciendo de forma agradable a lo largo de la misma; y nos colocamos en el primer puest0 cuando importaba", manifestó 'Mad Max', que antes de brillar en lo que va de fin de semana -dos primeros puestos en parrilla y victoria en la carrera corta- ya se había lucido el domingo pasado en Sepang (Malasia), donde ganó el aplazado Gran Premio de Baréin.

"Hemos hecho todo bien hasta ahora, pero lo más importante será tener una buena salida mañana; así que ojalá lo podamos hacer y completar lo que ha sido un muy potente fin de semana hasta el momento para nosotros", manifestó el ídolo deportivo de los Países Bajos este sábado en Marina Bay, después de ganar la carrera corta y firmar la 'pole' para el Gran Premio de Singapur.