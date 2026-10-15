Almonte y Mérida, en el calendario de 2027

Según el calendario hecho público este jueves, los Mundiales de MXGP, MX2 y femenino empezará en Almonte el 28 de febrero de 2027, en vez de hacerlo, como el pasado año, en la localidad argentina de Bariloche, que albergará la segunda prueba el 14 de marzo.

La de Mérida, fijada para el 18 de abril, será la quinta prueba de las veinte previstas, que acabarán en Suiza, en un circuito por confirmar, el 3 de octubre, siete días antes del Motocross de las Naciones, que tendrá lugar en Assen (Países Bajos).

Calendario de los Mundiales de motocross de MXGP y MX2:

28 febrero España Almonte (y Femenino)

28 marzo Italia Montevarchi (y Femenino)

04 abril Italia Riola Sardo, Cerceña

30 mayo Francia St. Jean D'Angely

20 junio Alemania Teutschenthal (y Femenino)

22 agosto Países Bajos Arnhem (y Femenino)

05 septiembre Turquía Afyonkarahisar (y Femenino)

19 septiembre Australia Darwin (y Femenino)