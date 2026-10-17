Bulega conquista su 50ª victoria en Jerez por delante de Lowes y Lecuona

El número 11 está ahora a solo dos victorias del tricampeón Troy Bayliss, mientras que este sábado también igualó un histórico récord de Jonathan Rea con su triunfo en el Round Pirelli de España.

Nicolo Bulega se impuso en la Carrera 1 del Round Pirelli de España, disputada en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El italiano ha cruzado la línea de meta con 1,657 segundos de ventaja sobre Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), mientras que su compañero de equipo Iker Lecuona ha completado el podio.

El británico Sam Lowes protagonizó una buena salida y disputó el liderato a Bulega en la primera curva. Sin embargo, el piloto de Ducati ha defendido la primera posición y, tras las primeras vueltas, ha comenzado a abrir diferencias con sus perseguidores

Lowes mantuvo la segunda posición hasta la bandera a cuadros, sumando su decimoquinto podio en WorldSBK.

Por detrás, Lecuona luchó para conservar su posición en una carrera marcada por la igualdad en el grupo perseguidor. El español ha perdido terreno inicialmente frente a Yari Montella, aunque recuperó la tercera plaza y sumó su podio número 32.

Sin emabrgo, Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), completó una remontada desde la novena posición de salida hasta el cuarto puesto final.

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), a 1,657 segundos

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing-Ducati), a 2,853 segundos

4. Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), a 5,328 segundos.