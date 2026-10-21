Holgado y Alonso afrontan la carrera de Australia "muy motivados"

Holgado, cuarto en la clasificación provisional del mundial de Moto2 y que en 2027 será piloto de MotoGP en la escudería italiana Gresini, reconoce que después del resultado de Indonesia tiene "un extra de motivación para la carrera de Australia".

"Tengo muchas ganas de llegar a Phillip Island", continúa Daniel Holgado, quien quiere "seguir trabajando en la misma línea", y recuerda que el año pasado tuvo "muy buenas sensaciones", ya que afirma que le encanta el circuito y "es la última vez que correremos aquí, así que vamos a por todas".

David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, quinto en la clasificación provisional del mundial y el próximo año piloto de Honda Racing Corporation en MotoGP, se ha mostrado "súper agradecido" de poder correr en Australia después de la caída "tan fuerte que tuve en Indonesia".

Y afirma estar "bien dentro de lo que cabe" y con muchas ganas de disfrutar de un "circuitazo como el de Phillip Island", del que destaca "esas curvas tan características y esa velocidad tan alta".

Y como su compañero de equipo insistió en querer "disfrutar del último año aquí y aprovecharlo", pero sobre todo que llega con ganas de divertirse "mucho".

"Será una pena que no volvamos", insiste Alonso, quien dice que intentará "volver a hacer un fin de semana concentrado en mí y en el equipo, sacando lo mejor en cada sesión para dar el máximo en la carrera".