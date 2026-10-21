Luca Marini continúa con los mismos objetivos, sumar el máximo de puntos posibles

"El objetivo es disfrutar de este fin de semana y sumar tantos puntos como sea posible", afirma Marini en la nota de prensa del equipo, del que asegura que ha estado trabajando "incluso durante esta semana entre carreras para intentar mejorar nuestro rendimiento".

Luca Marini, que en 2027 será piloto de la escudería Tech3 de KTM y es duodécimo del mundial con 108 puntos, dice estar preparándose para tres carreras consecutivas y que "Phillip Island es un circuito que encanta a todos los pilotos".

Explica que "bajar por la recta con solo el mar delante, es algo único y, por supuesto, su trazado no se parece a ningún otro del calendario".

Marini recuerda que restan por disputarse "cinco carreras, cinco oportunidades para demostrar todo lo que hemos logrado juntos en estos últimos años".