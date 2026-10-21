Quartararo y Rins señalan que será "especial" correr por última vez en Phillip Island

Quartararo dice haber "disfrutado" de la semana de descanso para "recargar" las pilas y que "Phillip Island es un circuito muy singular en comparación con la mayoría" de los que visitan.

"Es la última vez que correremos aquí, así que será especial vivir ese ambiente una vez más", reconoce el campeón del mundo de MotoGP de 2021, quien intentará dar "todo" como siempre.

En el caso de Alex Rins, en la nota de prensa del equipo dice estar "muy contento de volver a Phillip Island", del que destaca que es "un circuito que siempre" le ha "gustado" y del que guarda muchos buenos recuerdos de diferentes etapas de su carrera deportiva.

"El trazado es fantástico", continúa Rins, quien reconoce que "correr aquí este fin de semana", sabiendo que es su "último fin de semana de MotoGP en Phillip Island, hace que esta prueba sea aún más significativa".

Así que quiere "disfrutar" de cada vuelta al trazado, sin dejar de centrarse en hacer un buen trabajo para el equipo después de haber tenido "tiempo" para prepararse durante el parón y estar "deseando" que empiece el fin de semana de competición.