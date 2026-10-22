El español Adrián Huertas sorprende a sus rivales al liderar los primeros libres

Huertas marcó un mejor tiempo de 1:30.393, con el líder del mundial, Manuel González (Kalex), quinto, justo por detrás del segundo clasificado y su rival más directo en el campeonato, Izan Guevara (Boscoscuro).

La tanda libre de Moto2 no comenzó demasiado bien para el neerlandés Collin Veijer (Kalex), que se fue por los suelos a las primeras de cambio en la curva siete y debiendo regresar andando a su taller a la espera de que los controles del circuito se la entregasen allí.

En tanto, el español Izan Guevara (Boscoscuro) comenzó con muy buen ritmo y ya en la sexta vuelta estaba al frente de la tabla con un registro de 1:31.024, perseguido por su compatriota Adrián Huertas (Kalex) y el 'ídolo' local Senna Agius (Kalex), quien en 2027 será piloto de MotoGP en la escudería Tech3 de KTM, junto al italiano Luca Marini.

Una vuelta más tarde, en la séptima, volvía a 'arañar' algunas décimas a su registro Guevara, con 1:30.632, ya con Agius tras su estela y el líder del campeonato 'Manugas' González (Kalex), cuarto.

A pesar del viento los pilotos de Moto2 mejoraron notablemente su rendimiento, al acercarse a escasamente ocho décimas de segundo del récord absoluto que desde 2025 tiene el brasileño Diogo Moreira en 1:29.817.

En la segunda salida a pista comenzaron a verse numerosos parciales de vuelta rápida, sobre todo de Izan Guevara y Senna Agius, que se intercambiaron las posiciones, al conseguir el australiano un 1:30.450, que le daba el liderato con 142 milésimas de segundo sobre el español.

Izan Guevara encabezó un quinteto de españoles formado por Daniel Muñoz (Kalex), Adrián Huertas (Kalex), Arón Canet (Boscoscuro), Daniel Holgado (Kalex) y Manuel González, a los que poco después se unió Alex Escrig (Forward), con el cuarto mejor tiempo.

Pero eran los siempre intensos minutos finales y llegó la primera sorpresa con Daniel Muñoz como líder con un tiempo de 1:30.418, y todos sus rivales mejorando sus registros personales.

A Muñoz le batió su compañero de equipo Adrián Huertas, que aprovechó el rebufo de la moto de Senna Agius para parar el cronómetro en 1:30.393, cuando otro español, Alonso López (Kalex), ascendía hasta el séptimo puesto y Muñoz se quedaba a 25 milésimas de segundo del líder.

Tras Huertas y Muñoz acabaron Senna Agius, Izan Guevara, Manuel González, Alex Escrig, Alonso López, David Alonso, Mario Aji y Daniel Holgado, que completaron las diez primeras posiciones de Moto2.