El español Álvaro Carpe domina la práctica oficial en Phillip Island

Carpe logró un mejor tiempo de 1:35.292 en su duodécima vuelta, lejos del récord del circuito, que ostenta el australiano Joel Kelso (Honda), desde el pasado año con 1:34.056.

Con rachas de viento superiores a los 30 km/h. en algunos momentos, que complicaron en gran medida las evoluciones en pista, salieron a la misma los pilotos de Moto3 a disputar la práctica oficial.

Máximo Quiles (KTM) y su registro en la tanda libre de 1:35:439 fueron la referencia inicial, si bien el primero en comandar la tabla de tiempos fue otro de los grandes especialistas en vueltas rápidas, el español David Almansa (KTM) con 1:35.616.

Ya desde los primeros compases de la sesión oficial se estableció una estrecha pugna entre los españoles David Almansa, Máximo Quiles y David Muñoz con el australiano Joel Kelso (Honda) por el liderato, a los que poco después se unió el también español Álvaro Carpe (KTM).

El fuerte viento racheado propició no pocos 'sustos' de los pilotos, que en algunos puntos del trazado se veían 'empujados' por el mismo y con ello se complicaba su rendimiento a la hora de completar una buena vuelta.

Fue en su duodécima vuelta cuando Máximo Quiles se encaramó a la primera plaza, pero sin rodar al ritmo de la mañana, pues paró el cronómetro en 1:35.567, poco más de una décima de segundo más lento que en la sesión libre matinal, que mejoró en diez milésimas de segundo un giro más tarde, 1:35.557.

A 59 milésimas de segundo continuó segundo David Almansa, con Álvaro Carpe, David Muñoz y Brian Uriarte (KTM), que tardó algo más que sus rivales en salir a pista, tras ellos.

El 'ídolo' local, Joel Kelso (Honda), fue la siguiente referencia y el primero en bajar el registro matinal de Quiles, con un registro de 1:35.318 en su duodécima vuelta, mientras que el italiano Guido Pini (Honda), se iba por los suelos, aunque su moto apenas sufría daños y podía regresar rápidamente a pista.

El mismo final tuvo David Muñoz en la curva diez, aunque en su moto no se llegó a parar el motor y pudo regresar a la pista para defender o intentar mejorar la séptima posición que ocupaba por entonces.

El líder del campeonato intentó batir el registro de Joel Kelso, al que se fue acercando poco a poco y siempre rodando en solitario, como en él suele ser habitual, pero fue Álvaro Carpe el que logró su objetivo, con 1:35.292, para acceder al liderato de la práctica oficial, que ninguno de sus rivales pudo batir.

Tras Carpe acabó Kelso, seguido por Máximo Quiles y con David Almansa, Scott Ogden, Rico Salmela, Matteo Bertelle, David Muñoz, Brian Uriarte, el tailandés Kiattisak Singhapong (Honda), Joel Esteban, Adrián Fernández, Valentín Perrone y Ryusei Yamanaka con el pase garantizado a la segunda clasificación.