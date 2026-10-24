Alonso y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo -con el decimoquinto tiempo-, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimosexto -pero que perderá diez puestos en parrilla, por sanción- quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.