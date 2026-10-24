Alonso y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación
Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo -con el decimoquinto tiempo-, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimosexto -pero que perderá diez puestos en parrilla, por sanción- quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 198 milésimas, 80 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial y con 107 sobre el inglés George Russell, compañero del anterior; todos ellos con el neumático blando.
La tercera y decisiva ronda (Q3), reservada a los diez mejores, se disputará a continuación.