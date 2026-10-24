Antonelli: Va a estar apretado, tengo que intentar estar delante en la primera curva

"Durante la calificación hacía mucho viento y había mucho polvo en la tercera ronda. Y eso hacía las cosas imprevisibles", comentó Antonelli, de 20 años, que firmó la séptima 'pole' en la Fórmula Uno -todas esta temporada- al dominar la sesión de calificación, en cuya decisiva Q3 relegó al segundo y al tercer puesto en parrilla a los Red Bull del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen -ganador de la últimas dos carreras, en Malasia y en Singapur- y del francés Isack Hadjar.

"Pero estoy muy contento con mi 'pole' ", afirmó el joven astro boloñés, que lidera con 340 puntos, 102 más que su compañero George Russell y con 111 sobre otro inglés, el siete veces coronado Lewis Hamilton (Ferrari), y que será matemáticamente campeón del mundo este mismo domingo si gana la carrera, su vecino de garajes no pasa del noveno puesto; y Sir Lewis no mejora un quinto en el COTA.

Hamilton sale quinto este domingo, un puesto por delante de Russell.

"No será fácil, porque Max (Verstappen) es rápido y querrá ganar", señaló Kimi, que si se cumplen las premisas citadas se convertirá dentro de unas horas en el campeón más joven de todos los tiempos y en el tercer italiano en ganar el Mundial de Fórmula Uno: exactamente 73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari.

"Seguro que va a estar apretado, así que tengo que intentar estar por delante en la primera curva", comentó Antonelli, que no tiene un buen recuerdo de lo que sucedió en esta pista hace un año, en su primera temporada en la categoría reina, cuando acabó decimotercero en el Circuito de las Américas después de haber arrancado séptimo.