Colapinto: Con una penalización tratas de minimizar el impacto; esperemos un domingo mejor

"Al afrontar la calificación de hoy, sabíamos que íbamos a tener algunas dificultades debido a la penalización en parrilla, pero esperábamos más en cuanto a la posición final en la tabla", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que, a pesar de haber marcado el decimocuarto tiempo en la calificación, saldrá desde el fondo, sancionado con diez puestos en la formación al haber cambiado componentes de la unidad de potencia del Alpine.

"Cuando sabes que tienes una sanción quieres hacerlo lo mejor posible de todas formas e intentas minimizar los daños buscando una posición en parrilla más alta", comentó Colapinto, que presenta como mejor resultado en la Fórmula Uno el sexto que logró en el pasado Gran Premio de Canadá, disputado a finales de mayo en Montreal.

"Sin embargo, hoy no teníamos ritmo. Trabajamos duro durante todo el fin de semana en lo que a los reglajes se refiere; y reservamos algunos neumáticos; así que esperemos un mejor domingo en el que podamos luchar con los que rueden a nuestro alrededor", comentó el piloto argentino de Alpine este sábado en Austin.