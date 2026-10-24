Hamilton dominó el último libre de Austin; Antonelli fue cuarto

En la mejor de sus 20 vueltas, Hamilton cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 893 milésimas, 168 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -asimismo con el neumático blando- y con 234 de ventaja sobre el otro Ferrari, el de su compañero monegasco Charles Leclerc, que marcó el tercer crono del último ensayo; a diferencia de los anteriores, con las gomas medias.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, marcó -a tres décimas de Hamilton- el cuarto crono de una sesión en la que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -a segundo y medio de Hamilton- y Carlos Sainz (Williams) -a dos segundos y ocho décimas- se inscribieron, asimismo con el neumático blando, decimosexto y vigésimo, respectivamente, en la tabla de tiempos.

El doble campeón mundial asturiano repitió 19 veces el trazado del COTA, al que dio 21 vueltas Sainz.

Antonelli lidera el Mundial con 340 puntos, 102 más que su compañero, el inglés George Russell -quinto, con el blando, a 488 milésimas- y con 111 sobre Hamilton. El boloñés puede proclamarse matemáticamente campeón del mundo este mismo domingo si gana la carrera, su vecino de garajes no pasa del noveno puesto; y Sir Lewis no mejora un quinto.

El argentino Franco Colapinto -que perderá, por sanción, al haber sustituido componentes de la unidad de potencia de su Alpine, diez puestos en parrilla- marcó, en el mejor de sus 21 giros, el decimoquinto tiempo, a un segundo y tres décimas del crono de Hamilton; del que se quedó, también con las gomas blandas, a dos segundos y 99 centésimas, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac). 'Checo' dio 25 vueltas y anotó el vigésimo primer tiempo de la FP3.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, arrancará a las cuatro de la tarde -las once de la noche en horario peninsular español: las 21.00 horas GMT.