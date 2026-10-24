Hamilton fue el más rápido en el último libre de Austin

Hamilton fue el más rápido en el último libre de Austin

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).