En su mejor vuelta, Hamilton cubrió, con el neumático blando los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 893 milésimas, 168 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull); y con 234 de ventaja sobre el otro Ferrari, el de su monegasco Charles Leclerc, que marcó el tercer crono; a diferencia de los anteriores, con las gomas medias.
24 de octubre de 2026 - 15:45
Hamilton fue el más rápido en el último libre de Austin
Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
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