Hamilton por delante de Verstappen en el último libre; Antonelli, cuarto

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 893 milésimas, 168 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -asimismo con el neumático blando- y con 234 de ventaja sobre el otro Ferrari, el de su monegasco Charles Leclerc, que marcó el tercer crono del último ensayo; a diferencia de los anteriores, con las gomas medias.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) marcó -a tres décimas de Hamilton- el cuarto crono de una sesión en la que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -a segundo y medio de Hamilton- y Carlos Sainz (Williams) -a dos segundos y ocho décimas- se inscribieron, asimismo con el neumático blando, decimosexto y vigésimo, respectivamente, en la tabla de tiempos.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) -que perderá, por sanción, diez puestos en parrilla- marcó el decimoquinto tiempo, a un segundo y tres décimas del crono de Sir Lewis; del que se quedó, también con las gomas blandas, a dos segundos y nueve décimas, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac). Vigésimo primero en la tabla de cronos.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, arrancará a las cuatro de la tarde -las once de la noche en horario peninsular español: las 21.00 horas GMT.