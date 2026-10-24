Manuel González, vuelve a la 'pole position' con una demostración de campeón

González no conseguía salir en la 'pole' desde el Gran Premio de Italia disputado en el circuito de Mugello, en donde logró su primera mejor clasificación de entrenamientos de la temporada y la décima de su carrera deportiva, con un tiempo de 1:30.122.

Junto al líder de Moto2 saldrán desde la primera línea de la formación de salida el belga Barry Baltus (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex).

El rival más directo en el campeonato de González, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), también pudo resolver favorablemente su situación al lograr acabar sexto, después de haber estado en posiciones muy retrasadas durante buena parte de la clasificación.

El español Daniel Muñoz (Kalex) ya tuvo que afrontar la clasificación oficial sabiendo que en la carrera australiana iba a tener que cumplir con una penalización de doble 'vuelta larga' por caerse al no respetar las banderas amarillas durante la segunda tanda de entrenamientos libres.

Además, quedan fuera de la carrera australiana, al no recibir el 'apto' de la Comisión Médica por sus percances de entrenamientos, los españoles Arón Canet (Boscoscuro), con fractura en el dedo pulgar de su mano derecha y en el pie izquierdo, y Alex Escrig (Forward), con esguince en un tobillo, que no le impedirá estar en Malasia.

Y, precisamente Daniel Muñoz, fue la referencia inicial de la primera clasificación, al rodar en 1:30.900 en su tercera vuelta y 1:30.804 en la siguiente, seguido por el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex) y los también españoles Iván Ortolá (Kalex) y Xabi Zurutuza (Forward).

Paso por la calle de talleres de todos los pilotos para hacer los últimos ajuste en las motos y cambio de neumáticos, y en la siguiente salida a pista el neerlandés Collin Veijer (Kalex) ascendió hasta la primera plaza con 1:30.762, que batía por 42 milésimas de segundo a Muñoz.

Veijer no duró demasiado como líder, superado por Iván Ortolá (Kalex), que rodó en 1:30.601, pero también batido éste, instantes más tarde, por Zonta Van den Goorbergh (1:30.438), con el italiano Tony Arbolino (Kalex), metiéndose entre estos dos.

Y fue Van den Goorbergh la primera referencia de la segunda clasificación, con 1:30.710, que pronto le arrebató el español Alonso López (Kalex), con 1:30.540 y entre ambos se estableció una 'pugna' entre ambos en las siguientes vueltas con mejoras de milésimas de segundo en los registros de ambos.

Alonso López se mantuvo líder con 1:30.331 en su tercera vuelta, seguido primero por el italiano Tony Arbolino (Kalex) y poco después por el estadounidense Joe Roberts (Kalex), quien en Phillip Island firmó la renovación con su actual equipo, 'American Racing', para 2027.

Una vuelta más tarde, el líder era el 'local' Senna Agius (Kalex), que se puso en 1:30.295, apenas 36 milésimas de segundo más rápido que López, cuando ni Izan Guevara (Boscoscuro) ni Manuel González (Kalex), conseguían un buen ritmo de vuelta rápida.

En su último intento de vuelta rápida, 'Manugas' González cogió la referencia inicial de Zonta Van den Goorbergh, al que superó en el segundo parcial para conseguir un 1:30.122 que le daba el liderato provisional, superando a su compañero Senna Agius, quien se iba por los suelos en la curva ocho sin posibilidad de concluir la sesión, con su moto seriamente dañada tras dar varias vueltas de campana.

González había conseguido su objetivo, mientras que a su rival más directo, Izan Guevara no le salían las 'cosas' como él quería, aunque pasó de la decimotercera posición a la sexta, con 1:30.277.

La bandera amarilla en la curva ocho, por la caída del italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), impidió a muchos pilotos mejorar sus tiempos, entregando la 'pole position' a Manuel González, por delante de Barry Baltus y Filip Salac.

La segunda línea de la formación de salida será íntegramente española, con Iván Ortolá, Daniel Holgado e Izan Guevara, en la tercera línea estarán Senna Agius, Adrián Huertas y Alonso López, y con Tony Arbolino, Taiyo Furusato y Mario Aji en la cuarta.