Sainz y 'Checo', eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación

Sainz y 'Checo', eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimonoveno tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo primero, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).