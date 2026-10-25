El objetivo de Jorge Martín, segundo del Mundial, es competir en Sepang

El de San Sebastián de los Reyes (Madrid) se fue el sábado al suelo y sufre lesiones en su brazo derecho que le hubieran impedido disputar la prueba de hoy. Sin embargo, esta fue cancelada debido a que el mal tiempo no dejaba volar al helicóptero médico que debe trasladar a los pilotos al hospital más próximo en caso de accidente grave.

"Pese a la caída de ayer, esta mañana le hemos visto bien. Somos muy positivos, el objetivo es obviamente volverlo a ver en Sepang. Aún no sabemos en qué estado volverá, tenemos que ir viendo día a día pero confiamos plenamente en el cuadro médico", señaló el mánager italiano en declaraciones a DAZN en Phillip Island.

Sobre la cancelación de la carrera dominical, hecho que perjudica más a Márquez, pues Martín no iba a correr, Bonora opinó que fue "la elección adecuada", ya que "las condiciones así pueden comportar unos riesgos altísimos".

Tras vencer en el esprint de ayer, el español Marc Márquez (Ducati) pasó a liderar el Mundial, con 10 puntos de ventaja sobre Martín a falta de cuatro carreras: Malasia, Catar, Portugal y Valencia (España).