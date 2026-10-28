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Automovilismo
28 de octubre de 2026 - 04:35

A Quartararo y Rins les gusta "mucho" Sepang

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- Al francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins, pilotos oficiales de Yamaha, le gusta "mucho" el circuito de Sepang, escenario este fin de semana del Gran Premio de Malasia de MotoGP.

Por EFE
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"Estoy contento de volver a Sepang", explica Fabio Quartararo, quien señala que "es un circuito" que le gusta "y, normalmente, las carreras allí siempre son interesantes".

"La moto ha cambiado desde el año pasado, así que será importante ver cuál es nuestra situación lo antes posible el viernes", reconoce Quartararo en la nota de prensa del equipo Yamaha, quien recuerda que "después de lo que pasó en Australia", todos están "deseando volver a la pista y correr".

"Los aficionados malayos siempre son muy apasionados, y estoy deseando verlos este fin de semana", agrega Quartararo.

Alex Rins se muestra igual de ansioso por "correr en Sepang", pues como su compañero "después de Phillip Island", lo único que quieren es volver a subirse a la moto y ofrecer un buen espectáculo a los aficionados.

"Todos nos quedamos decepcionados el fin de semana pasado", insistie Alex Rins, quien recuerda que "siempre me ha gustado este circuito y he conseguido buenos resultados aquí en el pasado".

"Las condiciones pueden ser bastante duras debido al calor y la humedad, pero eso forma parte del reto", comenta Alex Rins, quien asegura que trabajará "duro" desde la primera sesión, y que intentará encontrar "buenas sensaciones" con la moto y ver qué pueden conseguir durante el fin de semana.

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