Petropar actualiza precios de sus combustibles

A través de sus redes oficiales, Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció una nueva actualización de los precios de sus combustibles, que entra en vigencia desde hoy.

El Diesel Porã subió G. 500 por litro, mientras que el Diesel Mbarete experimentó el mayor incremento, con una suba de G. 600 por litro.

Mientras tanto, toda la línea de naftas (Kape 88, Oikoite 93 y Aratiri 97) se mantuvo con los mismos precios vigentes desde septiembre.

Lea más: Más emblemas privados suben el gasoil y se completa la sexta tanda de aumentos del 2026

¿Cuándo fue el último reajuste de Petropar?

El pasado 24 de septiembre, Petropar actualizó por última vez los precios de sus combustibles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De esta forma, la petrolera estatal se suma a los emblemas privados que, desde hace semanas, vienen registrando reajustes en el precio del diésel.

Al igual que Petropar, las empresas privadas registraron aumentos en el precio del gasoil, de entre G. 500 y G. 600 por litro.

Con esta nueva actualización, Petropar reajustó sus precios por sexta vez en lo que va del año.

Guerra en Medio Oriente presiona los precios de los combustibles

El presidente de Petropar, William Wilka, había reconocido que la situación era complicada para la petrolera estatal debido a la presión sobre los precios de los combustibles generada por la guerra en Medio Oriente.