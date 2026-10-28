ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Automovilismo
28 de octubre de 2026 - 07:45

Holgado recuerda su 'pole' del pasado año y Alonso busca "disfrutar" sus últimas carreras

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El español Daniel Holgado (Kalex) recuerda su 'pole position' del año pasado en el Gran Premio de Malasia de Moto2, en tanto que su compañero en la escudería CFMoto de Jorge Martínez 'Aspar', el hispano-colombiano David Alonso quiere "disfrutar" de sus últimas carreras en Moto2 antes de dar el salto a MotoGP

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Holgado dice llegar a Sepang "con muchas ganas", pues cree que en Australia estaba haciendo un "buen trabajo", ya que estaba siendo "constante y muy sólido".

Señala en la nota del equipo que en Phillip Island (Australia) pudo haber luchado por "el top 5", y que ahora tiene "una nueva oportunidad", ya que guarda muy buenos recuerdos después de que el año pasado consiguió la 'pole'. "Sin duda fue la mejor de mi carrera", aseveró.

David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, buscará "el límite con la moto y disfrutar las últimas carreras" que le quedan en Moto2", ya que su objetivo es "disfrutar cada vuelta" y probarse a sí mismo.

De Sepang reconoce que es "un sitio en el que suele llover", como ya pasó en Australia, "pero las condiciones y el clima son totalmente diferentes porque hace mucho calor".

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
03
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
04
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
05
Polideportivo
La Albirroja U15 volvió al país con una conquista histórica
Ver más

Te puede interesar