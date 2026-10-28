Holgado recuerda su 'pole' del pasado año y Alonso busca "disfrutar" sus últimas carreras

Holgado dice llegar a Sepang "con muchas ganas", pues cree que en Australia estaba haciendo un "buen trabajo", ya que estaba siendo "constante y muy sólido".

Señala en la nota del equipo que en Phillip Island (Australia) pudo haber luchado por "el top 5", y que ahora tiene "una nueva oportunidad", ya que guarda muy buenos recuerdos después de que el año pasado consiguió la 'pole'. "Sin duda fue la mejor de mi carrera", aseveró.

David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, buscará "el límite con la moto y disfrutar las últimas carreras" que le quedan en Moto2", ya que su objetivo es "disfrutar cada vuelta" y probarse a sí mismo.

De Sepang reconoce que es "un sitio en el que suele llover", como ya pasó en Australia, "pero las condiciones y el clima son totalmente diferentes porque hace mucho calor".