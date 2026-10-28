ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
18º
Ahora
ver más
18º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Automovilismo
28 de octubre de 2026 - 04:35

Izan Guevara confiado de su rendimiento en Sepang, donde logró su primer podio

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto2, a 5,5 puntos del líder Manuel González, se encuentra confiado de su rendimiento, en donde logró su primer podio en la categoría.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Llegamos a Malasia, un circuito que me gusta mucho", explica Guevara en la nota de su equipo, donde consiguió su primer podio en Moto2, así que dice guardar "buenos recuerdos".

"Sepang es un circuito largo y muy completo, con una mezcla de curvas rápidas y tramos de frenada y aceleración que ponen a prueba todos los aspectos de la moto y del piloto", señala Izan Guevara de las características del trazado de Sepang.

"Dado el nivel en el que nos encontramos ahora mismo", continúa Guevara, cree poder ser "muy competitivo", pero afirma estar "en un buen momento", así que destaca que debe seguir disfrutando y continuar trabajando de la misma manera.

Lamentó no haber podido "correr en Australia", pero asegura que su confianza sigue "intacta" y este fin de semana lo volverá a "dar todo".

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
03
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
04
Polideportivo
La Albirroja U15 volvió al país con una conquista histórica
Ver más
05
Policiales
Una mujer fue aprehendida en Capiatá tras el robo de cruces históricas
Ver más

Te puede interesar