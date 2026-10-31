Antonelli busca la corona más joven desde el cuarto puesto y Hamilton firma la 'pole' 105

Hamilton, de 41 años, elevó a 105 su propio récord histórico de 'poles' en la F1 al lograr la primera del año -la primera con Ferrari y la primera desde el Gran Premio de Hungría de 2023- tras dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 514 milésimas, tan sólo nueve menos que su compatriota George Russell (Mercedes), que saldrá a su lado desde la primera fila.

A Antonelli, de 20 años -que lidera con 123 puntos de ventaja sobre su compañero Russell, y con 124 respecto a Hamilton-, le bastará ser noveno para sentenciar matemáticamente el torneo este domingo y convertirse en el campeón más joven de todos los tiempos y en el tercer italiano de la historia en ganarlo. También le vale ser décimo, siempre y cuando Russell no gane; o incluso no puntuar, si ni este último, ni Sir Lewis logran el triunfo

El joven boloñés marcó el quinto tiempo de la Q3, pero avanza un puesto por la sanción del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que había acabado cuarto; y saldrá desde la segunda fila al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero en la cronometrada principal. En una carrera que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) afrontarán desde la decimosexta y la decimoctava posición, respectivamente.

'Mad Max' lo hará desde la tercera hilera, en la que lo acompañará el inglés Lando Norris (McLaren); en una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará duodécimo y el ídolo local, el mexicano Sergio Pérez, recién renovado con Cadillac y que afronta su Gran Premio número 300, largará vigésimo primero.

Hamilton y Russell, únicos que pueden aplazar el festejo, se empeñan en animar la coronación de un Antonelli que, salvo sorpresa mayúscula, se convertirá este domingo en el tercer italiano -y en el primero después de que lo lograse por última vez, hace 73 años, Alberto Ascari- en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

Dado que en las 18 carreras anteriores sólo dos veces acabó por debajo del noveno, que ganó la mitad de ellas y que, salvo en Azerbaiyán -donde fue quinto-, siempre subió al podio en el resto; se puede afirmar que sólo una auténtica tragedia evitará que Kimi festeje dentro de unas horas. Y si no es en Ciudad de México; y “con tequila”, nadie duda de que la fiesta será “con caipirinha”, en Sao Paulo (Brasil), un domingo más tarde; tal y como apuntó su jefe de equipo, el austriaco Toto Wolff; que no descartó rematar la faena “con estilo”.

Después de que Leclerc dominase -liderando ambas tablas- los ensayos del viernes, Norris comandó, el matinal último libre (1:17.600), sólo una menos que el líder del Mundial y con 117 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcó el tercer tiempo de la sesión.

Alonso y Sainz habían marcado el decimocuarto y el decimosexto crono, a un segundo y 250 milésimas y a 1.614, respectivamente, de Norris. en una sesión en la que 'Checo' no marcó tiempo. el bravo piloto tapatío salió a pista y giró apenas para, al parecer con problemas en la unidad de potencia, regresar a boxes -sin marcar tiempo- en una sesión que Colapinto acabó con el duodécimo tiempo, a un segundo y 52 milésimas del monegasco

Verstappen y el neozelandés Liam Lawson, de RB -el 'equipo nodriza' de la escudería austriaca-, que se habían enzarzado en un alocado y absurdo 'pique' en el segundo ensayo del viernes y que por ese motivo fueron sancionados con la pérdida de un puesto en parrilla (el oceánico fue octavo pero sale noveno), habían sido quinto y noveno, respectivamente, en una sesión en la que, salvo algún deslizamiento, no se registraron mayores incidencias; en la pista más elevada del Mundial (algo más de 2.200 metros de altitud).

'Mad Max' -a tres décimas y media- fue quinto, justo por delante de Hamilton y de Russell, en el último libre.

La escudería Haas anunció, a primera hora de este sábado, que el japonés Ryo Hirakawa, que ya lo había hecho en el primer entrenamiento del viernes, sustituiría al francés Esteban Ocon -que no seguirá en el equipo la próxima temporada- durante el resto del fin de semana del Gran Premio.

El nipón, de 32 años, acabó decimonoveno el último ensayo, a un segundo y nueve décimas de Norris. Y, como era de esperar, cayó en la Q1, en la que también quedaron eliminados ‘Checo’ y Alonso, que apuntaba previsiblemente a su mejor calificación del año; pero al que le ordenaron que parase el coche, al parecer por un problema de presión del agua, en la decimocuarta de las 17 curvas, antes incluso de que llegase , como pretendía, al ‘pit lane’. Provocando por ese motivo, a falta de once minutos, una interrupción con bandera roja; y después de haber marcado el que en ese momento era el tercer tiempo.

Sainz y Colapinto cayeron en la Q2, en la que el más ilustre eliminado fue el australiano Oscar Piastri (McLaren); que sale decimotercero; en contraste con su compañero Norris, que fue el más rápido de esa ronda (1:16.728), mejorando en décima y media a Verstappen.

Leclerc (1:16.647) había marcado el mejor crono, con 45 milésimas sobre el astro neerlandés, en el primer intento de la Q3.

Pero a la hora de la verdad, en la vuelta buena de la ronda decisiva, Hamilton recordó viejos tiempos y -al igual que Alonso en una interminable segunda juventud- volvió a mejorar una de sus muchas plusmarcas en la F1 al firmar su 'pole' 105; superando en sólo nueve milésimas a Russell y en 119 a su compañero en la Scuderia.

Verstappen, a 178, marcó el cuarto crono, pero, al haber penalizado, le cedió ese puesto a Antonelli -quinto, a 193-. El nuevo chico de moda de la categoría reina afronta su más que probable coronación desde la cuarta plaza; en una carrera prevista a 71 vueltas para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.