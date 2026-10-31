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31 de octubre de 2026 - 21:10

Antonelli : Puede ser un gran día, en el que tendré que controlar mis emociones

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder de un Mundial de Fórmula Uno que podrá dejar matemáticamente resuelto a su favor este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México -el decimonoveno del año, que afrontará desde la cuarta plaza-, declaró en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez que este domingo "puede ser un gran día, en el que" tendrá "que controlar" sus "emociones".

Por EFE
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"Estaba algo tenso y, en la Q3 (la tercera ronda de la calificación), tenía poco agarre. Sencillamente, la de hoy no fue mi mejor actuación", reconoció Antonelli, de 20 años, que lidera el Mundial con 365 puntos, 123 más que su compañero George Russell y con 124 respecto a otro inglés, el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, que este domingo sale desde la 'pole'

Al boloñés le bastará ser noveno para sentenciar matemáticamente el torneo este domingo y convertirse en el campeón más joven de todos los tiempos y en el tercer italiano de la historia en ganarlo. También le vale ser décimo, siempre y cuando Russell -que sale segundo- no gane; o incluso no puntuar, si ni este último, ni Sir Lewis logran el triunfo en la pista mexicana.

"Ahora voy a intentar no pensar en mañana, sino pasar una buena tarde-noche con mi familia y amigos. Y luego, dormir bien", explicó Antonelli, con nueve victorias y siete 'poles' en la F1, todas ellas est a temporada.

"Últimamente no he dormido tan bien", precisó.

"Mañana puede ser un gran día y debo controlar mis emociones", comentó Antonelli tras acabar quinto la calificación, pero que saldrá cuarto al heredar esa plaza del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), sancionado con un puesto por el absurdo pique que tuvo en el segundo ensayo del viernes con el neozelandés Liam Lawson (RB), que acabó octavo la cronometrada principal y que, por idéntico motivo, saldrá noveno.

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