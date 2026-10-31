ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Otro Level
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Automovilismo
31 de octubre de 2026 - 22:00

'Checo' Pérez: Ojalá podamos hacer una buena salida y luchar con los coches de delante

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El mexicano Sergio Pérez, recién renovado con Cadillac, que largará vigésimo primero este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que "ojalá" puedan "hacer una buena salida y luchar con los coches" que tiene por "delante".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Las condiciones fueron muy cambiantes, pero creo que las gestionamos razonablemente bien. Habernos perdido el tercer (y último) entrenamiento libre estuvo lejos de ser algo ideal, ya que no pudimos probar los cambios que le hicimos al coche antes de la calificación", declaró este sábado 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que afronta este fin de semana, ante su muy apasionada afición, el que es su Gran Premio número 300 en la categoría reina, en la que cuenta un total de seis victorias y 39 podios.

"A pesar de ello, estoy satisfecho con mi vuelta y creo que sacamos lo máximo posible de lo que teníamos hoy", precisó el mexicano.

"Quiero darle las gracias a Valtteri (Bottas, su compañero de equipo, finlandés) por los rebufos que me dio; que sirvieron para acercarnos y estar a punto de batir a algunos de los coches que tenemos por delante", comentó el bravo piloto tapatío, subcampeón mundial hace tres años y que, tras una ausente, regresó esta temporada a la Fórmula Uno con la debutante escudería estadounidense, con la que ha prolongado su vínculo tres temporadas más, hasta 2029.

"Ojalá podamos hacer una buena salida y luchar con los coches de delante", manifestó 'Checo' tras la calificación para su Gran Premio de casa.

"Adelantar es muy difícil aquí, motivo por el que la posición en pista será clave. Si logramos mantenernos en la lucha y contener a algunos coches más rápidos detrás de nosotros, sería un resultado positivo", opinó el ídolo local después de la cronometrada principal que tuvo lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Política
Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla
Ver más
03
Política
Ofrecen a Cesarito Sosa liderar la lista oficialista al Senado y gobernadores negocian espacios
Ver más
04
Policiales
Yby Yaú: avioneta capotó, pero no deja heridos
Ver más
05
Gente
Maga Paéz celebró la vida de su esposo Patricio Escobar
Ver más

Te puede interesar