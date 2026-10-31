'Checo' Pérez: Ojalá podamos hacer una buena salida y luchar con los coches de delante

"Las condiciones fueron muy cambiantes, pero creo que las gestionamos razonablemente bien. Habernos perdido el tercer (y último) entrenamiento libre estuvo lejos de ser algo ideal, ya que no pudimos probar los cambios que le hicimos al coche antes de la calificación", declaró este sábado 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que afronta este fin de semana, ante su muy apasionada afición, el que es su Gran Premio número 300 en la categoría reina, en la que cuenta un total de seis victorias y 39 podios.

"A pesar de ello, estoy satisfecho con mi vuelta y creo que sacamos lo máximo posible de lo que teníamos hoy", precisó el mexicano.

"Quiero darle las gracias a Valtteri (Bottas, su compañero de equipo, finlandés) por los rebufos que me dio; que sirvieron para acercarnos y estar a punto de batir a algunos de los coches que tenemos por delante", comentó el bravo piloto tapatío, subcampeón mundial hace tres años y que, tras una ausente, regresó esta temporada a la Fórmula Uno con la debutante escudería estadounidense, con la que ha prolongado su vínculo tres temporadas más, hasta 2029.

"Ojalá podamos hacer una buena salida y luchar con los coches de delante", manifestó 'Checo' tras la calificación para su Gran Premio de casa.

"Adelantar es muy difícil aquí, motivo por el que la posición en pista será clave. Si logramos mantenernos en la lucha y contener a algunos coches más rápidos detrás de nosotros, sería un resultado positivo", opinó el ídolo local después de la cronometrada principal que tuvo lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.